In vista delle elezioni comunali a Sanremo il “Gruppo dei 100” procede nella strada per essere protagonista, in alleanza con Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia e con Sergio Tommasini candidato sindaco. All’Ariston Roof sono stati resi pubblici i primi nomi dei candidati: Stefania Mostardini, Giampiero Correnti, Daniele Moraglia, Romano Capponi, Roberto Amisano, Marco Manara e Laura Nante. L’evoluzione in lista civica hanno portato a rivedere la guida del movimento, affidata ad Antonio Bissolotti e Alessandro Mager, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.