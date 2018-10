Non poteva mancare la Liguria al Villaggio Coldiretti, che da questo venerdì aprirà le porte nel cuore della Capitale per mostrare la grande bellezza delle mille campagne italiane su una superficie di 80mila metri quadrati, interamente dedicati al mercato di Campagna Amica e alle grandi aree dei laboratori, workshop, street food e molto altro ancora.

Una nutrita squadra, composta da giovani pronti a discutere dell’agricoltura del futuro, agricoltori con le loro eccellenze e Agrichef custodi della tradizione culinaria locale, partirà dalle quattro province liguri e darà la migliore testimonianza possibile dell’agricoltura e tradizione del nostro territorio.

Il Villaggio Coldiretti è un’occasione unica per vivere in città un giorno da contadino nella stalla con gli animali della fattoria, sui trattori, nell’agriasilo, nell’orto con le verdure di stagione, ma anche per gustare le ricette tradizionali dei cuochi contadini o acquistare direttamente dagli agricoltori esclusivi souvenir. E se tutto questo non bastasse è inoltre l’unico posto al mondo dove tutti possono fare un’esperienza da veri gourmet con il miglior cibo italiano grazie agli appetitosi menù preparati dagli agrichef Campagna Amica, tra i quali saranno presenti anche quattro Agrichef liguri, che hanno fatto della cucina la loro grande passione.

Il consumatore interessato al buon cibo italiano a km zero e alle particolarità dei territori, potrà trovare tutto quello che cerca nel più grande mercato Campagna Amica mai realizzato, composto da aziende agricole provenienti da ogni parte d’Italia. Della Liguria saranno presenti le eccellenze portate dalle aziende agricole Novaro Nicola, Ramella, Damiano S.S. e Bolognesi Marco, che con olio, patè, pesto alla genovese, basilico genovese Dop, biscotti alla lavanda e tanto altro, soddisferanno i gusti dei romani e turisti.

E ancora nell’area oleoteca la nostra Regione sarà presentata attraverso l’olio e le olive della riviera, una delle filiere cardine dell’agricoltura ligure: dall’olio extravergine DOP Riviera Ligure, nelle sottozone Riviera dei Fiori Riviera del Ponente Savonese e Riviera Ligure di Levante, all’olio e olive monocultivar Taggiasca, Razzola, Arnasca e Lavagnina.

“Conoscere per tutelare e valorizzare il nostro Made in Italy: questo è uno dei grandi scopi del Villaggio Coldiretti – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato Confederale Bruno Rivarossa – che porta in città la vera campagna italiana. Saranno tre giorni dove si è potrà toccare con mano il vero Made in Italy e conoscere le particolarità di ogni regione. A questo importante appuntamento saremo presenti con le nostre eccellenze, i nostri agrichef, ma soprattutto con i nostri giovani che nell’area del Villaggio delle Idee saranno pronti a confrontarsi e discutere sulle tematiche che gravitano intorno al mondo dell’agricoltura del futuro.”