Dopo il rinvenimento di tracce di escrementi di topo la scuola materna di Badalucco, in valle Argentina, sarà chiusa per alcuni giorni per un’opera di derattizzazione. “Lo facciamo per scrupolo. Io non ho visto nulla, ma qualcuno dice di avere trovato delle tracce dei topi e quindi abbiamo deciso di procedere a quest’opera di pulizia” dice il sindaco Walter Bestagno.