Ad Apricale ruotano attorno al possesso di un fucile da caccia con la matricola abrasa e alle ragioni della sua presenza nel bosco gli accertamenti dei Carabinieri sulla morte del 18enne Nathan Labolani, ucciso da un colpo sparato da un cacciatore, Giuseppe Iannì, 29 anni, di Ventimiglia. L’arma illegale è stata trovata accanto a Nathan così come un laccio-trappola usato per catturare i cinghiali. Per gli investigatori il 18enne potrebbe essersi recato nel bosco per cercare un cinghiale che avrebbe ferito la sera prima, come scrive “Il Secolo XIX”.