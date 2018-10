Dalla sinergia instaurata tra AFI.IM e CNA Imperia il primo momento formativo ed informativo dedicato alle imprese aderenti alle due organizzazioni.

Il Presidente AFI.IM, Andrea Bellone, dichiara: “Diamo in questo modo seguito alla attività di costruzione di collaborazione tra organizzazioni di artigiani per realizzare la missione di AFI.IM, creare occasioni di formazione tecnica e di approfondimento normativo per incrementare competenze e professionalità degli artigiani impiantisti”.

Il Segretario di CNA Imperia, Luciano Vazzano, aggiunge “La collaborazione è sorta in modo spontaneo e naturale. CNA si occupa della rappresentanza, della tutela e dello sviluppo delle micro, piccole e medie imprese dell’artigianato e l’accomuna ad AFI.IM l’organizzare iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori.”

Nel corso del seminario è stata illustrato il GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy) ed analizzato l’impatto, che questo produrrà sulla organizzazione aziendale di ciascuno ed anche quanto stabilito dal recente decreto legislativo n.101 del 2018, che modifica il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Questo importante decreto, vigente dal 19 settembre u.s. ha introdotto, contenendole, numerose delle richieste che CNA ha avanzato a tutela delle piccole e medie imprese.

Per i prossimi 8 mesi il Garante della protezione dei dati personali dovrà, in sede di verifica del corretto adempimento degli obblighi, tener conto delle difficoltà riscontrate dalle aziende o dagli imprenditori nell’adeguamento alle disposizioni contenute nel GDPR, nella fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie, (d’altra parte è recente la pubblicazione sul sito del Garante privacy del piano ispettivo per il secondo semestre 2018, che interesserà gestori di grandi database, aziende di telemarketing e Istituti di credito).

Inoltre, in considerazione delle esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e del Codice, promuove modalità semplificate di adempimento degli obblighi.

Grande interesse per l’incontro che si è concluso con soddisfazione, dopo ampio dibattito e soprattutto analisi di casi specifici portati all’attenzione del relatore da parte degli intervenuti.