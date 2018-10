A Genova 0 giorni fa è scomparso Vittorio Grieco, 59enne dipendente dell’Amiu. “Non escludiamo nulla neppure l’omicidio. Indaghiamo a 360 gradi” dice il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. A fare scattare l’inchiesta anche una indagine per circonvenzione di incapace a carico di cinque persone tra amici e conoscenti di Grieco. L’uomo aveva prestato 250 mila euro ad alcune persone che avrebbero approfittato di lui senza restituire un euro. Grieco aveva venduto agli aguzzini un appartamento a Sturla per una cifra irrisoria.

