Gianni Palumbo era stimatissimo nella sua attività professionale e non. Si prevede una numerosa partecipazione alle esequie.

Saranno celebrati questo pomeriggio alle 15.30 presso la chiesa di Maria Ausiliatrice i funerali del Dott. Gianni Palumbo ucciso con diciassette coltellate nel suo studio. Delitto per il quale è finito in carcere il ventimigliese Vincenzo Mercurio.