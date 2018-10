La Finanza di Genova ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nei confronti di una coppia di coniugi ucraini accusati di usura e estorsione. Per l’accusa, la coppia applicava interessi fino al 120%. Tra le vittime operai e manovali edili. La coppia si avvaleva spesso del figlio tredicenne, che già da alcuni anni veniva usato per minacciare le persone indirettamente (“Paga o mio padre si arrabbia”) o per ritirare il denaro. Il tredicenne e un altro di figlio di 9 anni sono stati affidati ai servizi sociali.