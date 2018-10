In Cina Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale al “China Open”, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari sul cemento di Pechino. Fognini ha eliminato il moldavo Radu Albot per 1-6, 6-3, 6-3. Fognini giocherà giovedì con il russo Andrey Rublev, numero 68 Atp. Nei tre precedenti scontri diretti, il tennista armese si è imposto in due occasioni.