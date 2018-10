L’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taggia Lucio Cava, è lieto di presentare un nuovo strumento, che permetterà ai cittadini di segnalare le problematiche legate al decoro e alla manutenzione del territorio comunale. D’ora in avanti sarà possibile telefonare, inviare una foto, un messaggio o un “vocale” al numero 349/1301629. Questo nuovo strumento si affianca alla mail già attiva segnalazioni@comune.taggia.im.it ed è un ulteriore servizio, nato per avvicinare l’Amministrazione Comunale al cittadino.

