Anche quest’anno il Comune di Taggia, sensibile alle tematiche di prevenzione, aderisce alla Campagna Nastro Rosa promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), Anci (Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia) e AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), colorando di rosa l’acqua della fontana di via Boselli per tutto il mese di ottobre. La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.