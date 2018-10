Il Distretto rappresenta un centro di servizi e prestazioni dove la domanda di salute della popolazione è affrontata in modo unitario e globale; in esso sono attivabili tutti i percorsi di accesso del cittadino ai servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali gestiti e che meglio consente di governare i processi operativi integrati tra servizi anche di diverse istituzioni.

Tale attività è volta ad implementare i servizi territoriali rivolti ai cittadini e a sviluppare percorsi e progetti finalizzati a migliorare la risposta sanitaria, in collaborazione con i Dipartimenti aziendali e con l’Ospedale, in specie i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e lo sviluppo di percorsi integrati sociosanitari di continuità assistenziale monitorandone la realizzazione.

Per il Distretto 3 Imperiese il dott. Carlo Amoretti medico specialista in Pediatria

Per il Distretto 2 Sanremese il dott. Roberto Castagno medico specialista in Igiene

Per il Distretto 1 Ventimigliese è stato nominato il dott. Giuseppe Di Diadoro, medico specialista in Geriatria