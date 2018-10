La costituzione della neonata società PostePay SpA rientra nel processo di sviluppo digitale di Poste Italiane nel mutato scenario competitivo nel settore dei pagamenti e coglie le opportunità offerte dall’apertura del mercato e dai cambiamenti in atto.

La nuova PostePay SpA ha l’obiettivo di valorizzare i canali di distribuzione di Poste Italiane grazie ad un modello “ibrido”, che vede nella combinazione tra mondo fisico – la rete più grande e capillare d’Italia – e mondo digitale, un punto di forza e un’opportunità per accelerare lo sviluppo del Paese.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questa importante tappa del Piano Deliver 2022”, ha commentato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane Matteo Del Fante. “Da oggi è operativa la più grande piattaforma di pagamenti digitali che, in sinergia con la rete di distribuzione più capillare d’Italia quella degli uffici postali, permette alla nostra Azienda di consolidare il suo ruolo di motore di sviluppo e di innovazione per il Paese. Grazie alle soluzioni offerte da PostePay SpA, milioni di famiglie, le imprese e la Pubblica Amministrazione potranno beneficiare di servizi di qualità e prodotti semplici e sicuri adatti ad ogni loro esigenza”.

In linea con la strategia del Piano industriale Deliver 2022, PostePay SpA integra PosteMobile SpA – la famiglia dei servizi di telecomunicazione – con la monetica e con i sistemi di pagamento, diventando fornitore di servizi ed intermediario specializzato con una forte vocazione digitale per consumatori, imprese e Pubblica Amministrazione.