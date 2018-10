La sanremese Linda Siciliano, giovane pattinatrice di 13 anni dello Sturla Pattinaggio, è stata convocata in Nazionale per vestire i colori azzurri in coppia con Vittorio Gastaldi all’International di Hettange, importante evento sportivo che si terrà in Francia.

“La convocazione di Linda in Nazionale è un forte orgoglio per tutta la città. In tante discipline, Sanremo continua a dimostrarsi grande fucina di talenti sportivi. Alla società sportiva Sturla e all’allenatrice Nadia Comazzi vanno i nostri più vivi complimenti per questo risultato, frutto di lavoro passione e sacrificio. Alla giovane Linda, un grande in bocca al lupo con il sostegno di tutta Sanremo”, hanno commentato il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore allo Sport Eugenio Nocita.