Messa in archivio positivamente la faticaccia organizzativa del “43° Sanremo Meeting Internazionale Open Europa 2018” ed alle porte delle competizioni nazionali a Squadre 2018-19 dove il “T.T. Regina Riviera Fiori Liguria” sarà presente nella Serie “B” Femminile contro T.T. Chiavari, T.T. Genova, T.T. Athletic Genova, T.T. Arma di Taggia e G.S.T.T. Bordighera — mentre in ambito Maschile della Serie “C1” unica formazione imperiese in campo nazionale sarà opposta alle formazioni del T.T. Verzuolo Scotta, T.T. Verzuolo Avis, Saoms Costa d’Ovada, T.T. Genova, Cral Luigi Rum Genova, T.T. Savona e T.T. Toirano… Un trascorso mese di Settembre all’insegna di una vera galoppata agonistica in tutto il Nord Ovest Italia dove i colori rivieraschi sono stati presenti in ben sei manifestazioni con i seguenti risultati e classifiche :

A) 01-02 Settembre 2018 = Open di San Salvatore Monferrato (AL)

*** Singolare Maschile 5° Categoria: 1 °) Bernardino Bosio del T.T. Verzuolo – 2°) Roberto Merlo del T.T. Breme Pavia – 9°/14°) Stefano Beverini ed Alessandro Lombardo entrambi del T.T. Regina Sanremo San Lorenzo al Mare…

B) 08-09 Settembre 2018 = Torneo Open Città di Biella (BI)

*** Singolare Maschile 5° Categoria: 1°) Giovanni Blancussi di Vercelli – 2°) Federico Pelosi del Romagnano Novara – 26°) Stefano Beverini del T.T. Regina Sanremo San Lorenzo al Mare… *** Singolare Maschile Assoluto: 1°) Giacomo Cerea del Villa Romanò Como – 2°) Vincenzo Carmona del T.T. Biella – 3°/3°) Francesco Fragolino del T.T. Biella e Paolo Racca T.T. Regina Sanremo…

C) 15-16 Settembre 2018 = 1° Grand Prix Liguria di Toirano (SV)

*** Singolare Maschile 6° Categoria: 1°) Luca Latorre di Genova – 14°) Alberto Pino del Regina Imperia… *** Singolare Maschile 5° Categoria: 1°) Mattia Arrighini dell’ArmaTaggia – 2°) Mario Galbo dell’Athletic Genova – 3°) Marco Gandolfo del T.T. Genova – 19°) Stefano Beverini del T.T. Regina Sanremo Taggia… *** Singolare Femminile 5° Categoria: 1°) Francesca Brea del T.T. Regina Sanremo – 2°) Carlotta Lavoratti del T.T. Varazze – 3°) Sophie Macrì dell’ArmaTaggia – 4°) Ilaria Cerruti del T.T. Varazze… *** Singolare Femminile 4° Categoria: 1°) Maya Pino del T.T. Regina Sanremo Taggia – 2°) Silvia Chiappori dell’ArmaTaggia – 3°) Elena Valassina del Bordighera – 4°) Giuseppina Volpi del T.T. Regina Sanremo.

D) 22-23 Settembre 2018 = Open di Alba (CN) per il 29° Torneo Fiera del Tartufo

*** Singolare Maschile 3° Categoria: 1°) Andrea Calabrese di Alessandria – 2°) Mirko Berti del T.T. Challant Aosta – 3°/3°) Alessandro Pessione di Moncalieri e Paolo Racca del T.T. Regina Sanremo.

E) 22-23 Settembre 2018 = Torneo Open di Cortemaggiore (PC)

*** Singolare Misto 5° Cat. Maschile con 4° Cat. Femminile: 1°) Mattia Sandrini del T.T. Coniolo Brescia – 2°) Lucio Vinetti del T.T. Marco Polo Brescia… A seguire nel tabellone di consolazione: 5°/9°) Giuseppina Volpi e Stefano Beverini entrambi del T.T. Regina Sanremo Riviera Fiori Liguria…

F) 22-23 Settembre 2018 = Open di Malnate (VA)

*** Singolare Maschile 5° Categoria: 1°) Luca Crespi del T.T. Villa Guradia Como – 2°) Giuseppe Buccheri del T.T. Monza e solo 33° il nostro imperiese Alessandro Lombardo del T.T. Regina Sanremo…

Tutti coloro interessati a conoscere il vero "Ping Pong" sul territorio provinciale e svolgere attività sia Amatoriale che Agonistica potranno rivolgersi alla "Accademia Tennistavolo Regina Riviera dei Fiori" per i corsi tenuti da tecnici iscritti alla Federazione Italiana Tennis Tavolo presso le sedi di Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare e Diano Marina…

L’ACCADEMIA TennisTavolo REGINA Riviera Fiori LIGURIA vi aspetta numerosi augurando “Buon Ping Pong 2018-2019” a tutti gli amatori, simpatizzanti e sostenitori !!!

Quindi cosa aspettate ??? Informazioni presso il Sig. Raffaele Regina: Cellulare 3298506016…

