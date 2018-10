La quinta edizione di “Ortinfesta” si terrà sabato 6 ottobre dalle 14.30 alle 20 a Ventimiglia nel quartiere di San Secondo in Via privata dei gerani 6.

Ortinfesta propone quest’anno una riflessione sul cibo: benessere, salute ma anche giustizia, economia solidale, lavoro, rispetto dell’ambiente, garanzia di un futuro migliore per i nostri figli, rapporti equi tra i Paesi del mondo, pace…tutto questo passa sui nostri piatti ogni giorno. Da non mancare, perché sono davvero… “CAVOLI NOSTRI!”

Programma:

14.30 apertura della festa, con laboratori creativi per grandi e piccini e visite agli orti sociali.

15.30 incontro con Andrea Saroldi, Presidente dell’Associazione GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) Torino, promotore delle Reti di Economia Solidale e con i rappresentanti della Rete GAS imperiese.

17.30 Silvio Barbero, Vice Presidente dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e da sempre attivo in Slow Food, affronterà il tema Cibo e alimentazione tra piacere, salute ed etica

18.30 “Merenda sinoira” con cibi di qualità; sarà possibile assaggiare alcuni prodotti che provengono da acquisti solidali.

Musica dal vivo con Franklin Lee.

Possibilità di parcheggio. Ortinfesta è garantita anche in caso di leggero maltempo.

La manifestazione è realizzata con il contributo di: Comune di Ventimiglia, BCC Credito di Caraglio, COOP.