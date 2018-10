Continuano le indagini di ricostruzione della tragica fine di Nathan Labolani il 18enne ucciso ad Apricale da una fucilata esplosa dal cacciatore Giuseppe Iannì 29 anni di Ventimiglia. Dalle indiscrezioni sarebbe emerso che il giovane Nathan Labolani si trovasse nel bosco poco prima delle 8 del mattino con il suo cane e in possesso di un fucile con diverse munizioni. Il perché si trovasse li visto che non era in possesso del permesso di caccia è ancora da accertare. Il ragazzo era, sempre secondo le indiscrezioni, vestito da caccia.

Sulla dinamica della tragedia il 29 enne Giuseppe Iannì interrogato lungamente già nella giornata di ieri ha sempre ribadito di aver lanciato il richiamo previsto per legge prima di sparare, anche se la visuale era compromessa dalla presenza della folta boscaglia.

La battuta di caccia nel vallone del Rio Merdanzo era regolarmente segnalata anche questo particolare,oggetto di feroci polemiche sui social nella giornata di ieri, è stato confermato dalle indagini.