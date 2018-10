A Sanremo Italgas Reti ha avviato la realizzazione, concordata con l’Amministrazione comunale, della rete di distribuzione del gas in via Ludovico Ariosto, strada di collegamento tra San Bartolomeo e San Giacomo dove risiedono numerose famiglie.

“E’ una notizia importante per tutti i residenti della zona – spiega il Sindaco Alberto Biancheri – ed auspico che in futuro altre zone possano essere interessate dallo stesso intervento. E’ frutto di una pianificazione che parte da lontano. Fui contattato oltre un anno fa da alcuni residenti, che si attivarono anche con una corposa raccolta firme per l’attivazione del gas. Da allora avviammo i contatti con Italgas affinché si riuscisse a servire quella zona a beneficio di decine di famiglie che, senza l’allaccio del gas, erano costrette a soluzioni alternative con costi molto gravosi.

E’ un’iniziativa nel solco del forte impegno che stiamo mettendo da anni nelle zone periferiche: accanto alla realizzazione di opere importanti per la città, non abbiamo mai smesso di lavorare su quei servizi primari che prima mancavano, come acqua corrente, nuovi punti luce o l’allacciamento alla rete del gas, fondamentali per numerose famiglie di cittadini che vivono in zone lontane dal centro”.

Nell’annunciare questa nuova fornitura di gas naturale, Italgas Reti ha anche lanciato, in via del tutto eccezionale, un’iniziativa promozionale di grande importanza per i futuri beneficiari, con la possibilità di realizzare gratuitamente i nuovi allacciamenti per un impianto standard con tratto interrato fino a 15 metri dalla tubazione stradale, da verificarsi in sede di sopralluogo.

Tutti i cittadini interessati potranno fare domanda di attivazione presso una società di vendita prescelta.