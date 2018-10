Ennesima chiamata da parte di una big per un giocatore del vivaio della Sanremese. Questa volta si tratta di Otis Caporusso, classe 2008, che è stato chiamato dalla Sampdoria.

La società blucerchiata ha invitato il giovane calciatore per un allenamento che si terrà giovedì 4 ottobre presso il campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco, sito in prossimità del “Gloriano Mugnaini”, storico campo di allenamento della prima squadra della Sampdoria. A Otis vanno i migliori auguri da parte della società.