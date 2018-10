Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini è intervenuto stamani sulla nomina del commissario straordinario per la ricostruzione, dopo il crollo del ponte Morandi: “Abbiamo fatto tutte le proposte che dovevamo fare, adesso tocca al presidente del Consiglio l’onere e l’onore di scegliere, spero oggi. Non faccio nomi”.

Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini è intervenuto stamani sulla nomina del commissario straordinario per la ricostruzione, dopo il crollo del ponte Morandi