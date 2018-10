Attesi ospiti illustri per celebrare la lingua italiana alla Salle d’Or del Fairmont Monte Carlo; i protagonisti della 56° Edizione del Premio Campiello, concorso di narrativa italiana contemporanea organizzato dalla Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto, saranno ospiti nel Principato di Monaco. Si tratta dell’unica tappa internazionale del tour del Premio Campiello dopo la serata finale a Venezia dello scorso 15 settembre, che ha visto la vittoria di Rossella Pastorino con il romanzo “Le Assaggiatrici” (Feltrinelli).

L’evento, organizzato dell’Ambasciata d’Italia nel Principato di Monaco, in collaborazione con l’agenzia Communiqué e Confindustria Veneto, sarà moderato da Giancarlo Leone, autorevole firma del panorama televisivo italiano e figlio di Giovanni Leone, Presidente della Repubblica italiana dal 1971 al 1978.

Sul palco saliranno Matteo Zoppas, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria veneto, l’ex magistrato Carlo Nordio, Presidente della Giuria dei Letterati, e Walter Barberis, Presidente della Casa Editrice Einaudi.

Per gli autori interverrà Francesco Targhetta che, con “Le vite potenziali” (Mondadori), ha ottenuto, nel suo esordio in prosa, il secondo posto, raccontando la storia di tre uomini molto diversi tra loro, impegnati in un’azienda informatica alla periferia di Marghera.

Un tema che si attaglia perfettamente a quello della “Settimana della Lingua Italiana nel mondo-2018” che intende approfondire il rapporto tra gli italiani ed il web, lo stretto collegamento instauratosi con il mondo virtuale dell’informatica, declinato in ottica umana, proprio come recita il titolo della Settimana: “L’italiano e la rete, le reti per l’italiano”.

Nell’occasione verrà presentata l’esposizione “ Il Quadro Elettronico” ideata e realizzata dall’artista milanese Davide Coltro, a cura di Christine Enrile, Presidente di CE Contemporary e Direttrice artistica della Galleria Civica di Palazzo Tagliaferro in Andora.