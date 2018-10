E’ Sonia Dogliotti, discendente di una nota famiglia di viticoltori di Castiglione Tinella (in provincia di Cuneo) la donna di 39 anni vittima di un incidente mortale ieri pomeriggio nei pressi di Breil sur Roya. Sonia è deceduta dopo essersi scontrata con un’auto dopo aver evitato l’impatto con una moto caduta davanti a lei. Sorella di Jessica e Monica e figlia di Pier Franco e Anna Maria, era la nipote di Romano Dogliotti, presidente del Consorzio dell’Asti Docg. Purtroppo la famiglia Dogliotti era già stata colpita da altri due gravi lutti. Massimo, fratello di Sonia, era morto in un incidente in vigna a causa del ribaltamento di un trattore, mentre un cugino di Sonia era deceduto in uno schianto in moto.