Ecco le tre iniziative del comune di Dolceacqua proposte in occasione dell’AUTONNO ARANCIONE, iniziativa del Touring Club in collaborazione con tutti i comuni Bandiera Arancione d’Italia. Per la prima data, che a Dolceacqua sarà il 7 ottobre e che prevede una visita alla scoperta dei luoghi di Monet, Brea e Morscio, l’enoteca regionale della Liguria propone oltre alla visita e negli orari di apertura al pubblico del Castello Doria, un banco d’assaggio di vini liguri.

DOMENICA 7 OTTOBRE A DOLCEACQUA – TUTTO IL GIORNO BANCO D’ASSAGGIO DI VINI LIGURI AL CASTELLO E VISITA GUIDATA A TEMA:

BREA, MONET, MORSCIO

L’apertura “dell’Autunno Arancione” a Dolceacqua, vede protagonisti i vini liguri, proposti al banco d’assaggio a disposizione negli orari di apertura al pubblico del Castello Doria. Il tutto a cura dell’Enoteca Regionale della Liguria – sede di Dolceacqua.

Nel pomeriggio, passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Visita ai siti d’interesse storico che legano i Doria ai Grimaldi di Monaco.

Ritrovo: ore 15:00 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua. Al termine degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria.

Durata: 2h.

Prenotazione obbligatoria – Informazioni allo 0184 229507 – 0184 206666

DOMENICA 14 OTTOBRE A DOLCEACQUA – VISITA GUIDATA A TEMA:

LA CHIESETTA CAMPESTRE DI SAN BERNARDO, SCRIGNO DI UN TESORO ARTISTICO.

Breve passeggiata nel paese per poi raggiungere, attraverso la storica mulattiera che collega Dolceacqua all’Alta Via dei Monti Liguri e alla Val Roia, la Chiesa campestre di San Bernardo, custode di pregevoli affreschi del 500. Per l’escursione si consigliano scarpe comode. In caso di maltempo l’escursione viene fatta lo stesso in paese per concludere al castello la visita guidata. Al termine degustazione di vino presso l’Enoteca Regionale della Liguria.

Ritrovo: ore 15:00 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua

Durata: 2h.



Prenotazione obbligatoria. Informazioni allo 0184 229507 – 206666

DOMENICA 28 OTTOBRE A DOLCEACQUA – VISITA GUIDATA A TEMA:

DOLCEACQUA TERRA DEI DORIA, TRA STORIA ED ENOGRASTRONOMIA.

In occasione del mercatino del biologico, il servizio visitatori del castello dei Doria mette a disposizione una guida per accompagnare in visita turisti ed interessati alla scoperta di Dolceacqua, il paese incantato che estasiò anche Monet. Visita ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antoni Abate, il Palazzo Luigina Garoscio con la Pinacoteca Morscio e la Biblioteca Civica, il Castello dei Doria. Si passa per via Castello, ricca di botteghe di artisti, artigiani e di cantine. Al termine della passeggiata degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria.

Ritrovo: ore 15:00 davanti all’Ufficio Informazioni Turistiche di Dolceacqua.

Durata: 2h.

Prenotazione obbligatoria. Informazioni allo 0184 229507 – 206666