Tra sabato 29 e domenica 30 settembre i colori del Rusty Bike Team Icer Costruzioni, si sono messi in evidenza in due competizioni. Sabato si è conclusa la stagione mtb per il gruppo Giovanissimi impegnati nell’ ultima prova del Giro della provincia di Savona Mtb.

Porta a casa tutte le maglie la nostra Elisabetta Ricciardi, siamo tra le G2 (8 anni), e nonostante una caduta, la rappresentante del sodalizio di Pontedassio, porta a casa un bel secondo posto posizione che permette alla Betty di vincere il circuito. Nella stessa categoria, al maschile, Cristian Rainisio giunge al sesto posto. Nei G3 (9 anni), bella gara per Luca Fordano che conquista un positivo quinto posto

Nei G5 (11 anni) i nostri alfieri non si arrendono nonostante i numerosi partecipanti e nella top ten troviamo Matteo Belgrano (settimo) e Samuele Rainisio (decimo). Subito dietro ecco Santiago Moretto

Nell’ ultima categoria in programma, quella dei G6 (12 anni) bella gara da parte di Christian Alassio che si porta a casa un bel sesto posto. Un plauso anche a Federico Massa giunto ottavo, e nella top ten troviamo anche Mattia Bandera. A seguire Simone Ranise e Tiziano Gambino

Passiamo a domenica con il gruppo Esordienti ed Allievi saliti in provincia di Como per partecipare alla classica, suggestiva, e difficile, “Giornata nazionale della Bicicletta”, con un programma di gare che propone l’arrivo alla Madonna del Ghisallo a fianco del museo della patrona del ciclismo. La salita del Ghisallo è una leggenda nel mondo del ciclismo, e tra tornanti, salite e discese, i nostri ragazzi hanno dato il massimo di loro come fanno sempre. Negli Allievi (15/16 anni), gara con partenza da Albese con Cassano, ottimo risultato per Matteo Siffredi che si porta a casa il GP della Montagna ed uno strepitoso terzo posto. Che giornata!. Sfortunato Thomas Schimizzi che non termina la gara.

Passiamo agli Esordienti (13/14), gara partita da Lambrugo, dove troviamo Simone Alassio che chiude in 35^ posizione, seguito di vari Matteo Mistrali, Alessio Fordano e Wellington Bianchino. Purtroppo anche in questa categoria, non termina la gara, uno degli atleti del Rusty Bike Team Icer Costruzioni. Si tratta di Giacomo Veglio.