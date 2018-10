L’Atletico Argentina ha tesserato Carmelo Guiderone. Difensore/centrocampista classe ‘83 sarà da subito a disposizione di Mister Stecca. Guiderone commenta: “Sono contento di aver firmato con l’Atletico Argentina. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare”.

