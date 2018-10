Continuano gli incontri con il Laboratorio dell’Autostima organizzati dallo Sportello di ascolto NOI4YOU presso la C.R.I. di Bordighera. Giovedì 4 ottobre appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima dello sportello d’ascolto Noi4you. La serata verrà condotta dalla dottoressa Guendalina Donà e l’argomento riguarderà un tema che, al contrario delle apparenze, riguarda noi tutti. Il titolo della serata sarà “Chi sono i cattivi?”. I partecipanti alla serata avranno la possibilità di riflettere ed interagire in modo attivo con la psicologa e fra di loro, su questa tematica controversa che riguarda tantissime sfere della nostra vita e non soltanto i luoghi comuni legati e ciò che la società ritiene “bene” o “male”.

