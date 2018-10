Sono stati 130 i partecipanti ala nona edizione del Memorial Clemente Manfrin, amatissimo e compianto presidente di Anap Confartigianato Imperia (Associazione che tutela e rappresenta gli anziani ed i pensionati di Confartigianato), che si è svolta sabato scorso. In programma una camminata lungo la pista ciclopedonale, con partenza da Sanremo (le fotografie sono di Daniela Covini) e arrivo ad Arma di Taggia.

La giornata “Camminare fa bene” è stata organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete per l’Invecchiamento Attivo.

Il pranzo, con un ricco buffet allestito presso il giardino di Villa Boselli, è stato accompagnato dalla musica dal vivo del complesso ‘Come una volta’ con la possibilità di ballare. Da segnalare la presenza del vicesindaco di Sanremo Costanza Pireri, che anche quest’anno ha partecipato all’iniziativa, e di un gruppo di Boy Scout.

“Un risultato di partecipazione che è andato oltre alle aspettative – ha detto Gianni Ghione Presidente del Cupla e di Anap Confartigianato Imperia – Alla luce di questo successo, per il prossimo anno studieremo nuove soluzioni che ci permettano di accogliere tutte le richieste, anche quelle superiori al limite massimo che ci eravamo prefissati. Desidero ringraziare tutti gli intervenuti che hanno contribuito a rendere questa giornata una vera festa. L’obiettivo era infatti quello di trascorrere insieme qualche ora all’aria aperta in allegria e di promuovere un corretto stile di vita attivo”.