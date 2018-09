Tragedia nei boschi vicino ad Apricale questa mattina un giovane cacciatore di soli 18 anni è deceduto in seguito a un incidente di caccia. La vittima era residente nel paese della Val Nervia.

Sul posto è accorsa la famiglia che ora viene confortata dai soccorritori. Al momento non diamo le generalità del defunto per rispetto ai parenti.

Aggiornamento : Nathan L. Secondo una prima ricostruzione dei fatti è stato raggiunto da due colpi di fucile da caccia ai cinghiali al braccio e all’addome. La notizia della morte del giovane ha fatto rapidamente il giro della Val Nervia dove ora non si parla d’altro.