Fabio Fognini nel “Chengdu Open”, torneo Atp 250 di tennis dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari, che si è concluso sul cemento di Chengdu, in Cina, ha perso la finale con l’australiano Bernard Tomic, numero 123 Atp, con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-6 (7), dopo oltre 2 ore. Nel tie-break decisivo Tomic ha annullato 4 match-point a Fognini, alla 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati, di cui 3 nel 2018, a San Paolo, Bastad e Los Cabos).

Nel tie-break decisivo Tomic ha annullato 4 match-point a Fognini, alla 18esima finale in carriera (8 i titoli conquistati, di cui 3 nel 2018, a San Paolo, Bastad e Los Cabos)