Un bel week-end tennistico allietato dal sole estivo di fine settembre, ha favorito lo svolgimento del 1° Torneo promo fit junior per ragazzi(e) dai 6 ai 14 anni. In totale 64 “mini-racchette” convenute dai vari Circoli della Riviera sui campi del CITO Circolo Tennis Ospedaletti presieduto da Silvano Martella e addobbato a festa con striscioni e bandierine per “L’arco del benessere dello Sport” (European Community of Sport) con la rappresentanza di 18 Comuni del Ponente ligure (capofila la cittadina di Vallebona presente con il suo Sindaco dottoressa Guglielmi) ed il comune francese di Saorge. Bella la partecipazione di familiari ed amici con gli attivi Maestri e allenatori coordinati dai colleghi Loris Lauro e Giacomo De Gaetano. Non sono mancati gli interventi ufficiali al momento delle premiazioni sulla sovrastante terrazza con l’Assessore regionale alla sanità Sonia Viale e l’Assessore di Ospedaletti Umberto Germinale.

Nelle foto del professore Raneri ritroviamo i primi in classifica “Super orange”: 1° Ettore Crespi, 2° Valentino Lanteri, terzi : Alessandro Lauro e Matteo Dell’Erba; fra le ragazze : 1a Adele Masala, 2a Ginevra Bertarelli, terze : Stella Cicchello e Monica Vittoria Lanteri.

E. Raneri