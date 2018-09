Il nostro plauso è rivolto all’operato di tutte le Forze dell’Ordine, finalmente sostenute in modo adeguato dal Ministro degli Interni Matteo Salvini.

Per questo motivo non possiamo che ringraziare il Questore di Imperia, Dr.Cesare Capocasa, e il Commissario di Sanremo, Primo Dirigente Giovanni Santoro – afferma la Sezione Matuziana – nonché tutte le Forze dell’Ordine e gli uomini della Polizia di Stato per l’eccellente lavoro che ha portato all’offensiva contro l’abusivismo e il giro d’affari della contraffazione. Operazione lunga e delicata che ha messo ancora una volta in evidenza la diligenza e la dedizione di tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si adoperano per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento dell’attività commerciale di Sanremo”.

In conclusione: “Ringraziamo l’instancabile On. Matteo Salvini, Ministro degli Interni, per il sostegno in vista dell’atteso Decreto, importantissimo strumento normativo che permetterà finalmente di avere regole più delineate e ferree in merito all’accoglienza e ai bivaccatori e agli abusivi in città, a tutela della sicurezza urbana di tutti i cittadini”

Segreteria Sezione Lega Sanremo “Professor Gianfranco Miglio”