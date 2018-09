Stamani, prima delle 8, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento nei boschi di Apricale per un ragazzo ferito da un colpo di fucile. Sul posto è intervenuta immediatamente una squadra del Soccorso Alpino. Arrivata sul posto si è subito capito che la situazione era molto grave. A prestare le cure al ragazzo il medico di Imperia Soccorso e del 118 arrivato con l’elicottero da Cuneo. Purtroppo la fitta vegetazione non ha permesso il recupero con verricello, ma si è subito predisposto la possibilità di un recupero con barella portantina assicurata da parte dei tecnici del Soccorso Alpino, in quanto il ragazzo era in un punto molto complesso da raggiungere e molto ripido.

Nonostante tutti gli sforzi, il ragazzo a causa delle gravi ferite non è sopravvissuto. Il corpo è stato trasportato fino alla strada dal Soccorso Alpino in collaborazione con la squadra dei Vigili del Fuoco, dopo l’autorizzazione delle autorità competenti.