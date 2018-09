Oggi pomeriggio intorno alle 17.30 una motociclista italiana di 39 anni è morta a Breil sur Roya dopo essere andata a sbattere con la sua moto contro una vettura che viaggiava in senso inverso.

In precedenza un altro italiano che in moto scendeva nella vallata in direzione di Breil aveva perso il controllo del mezzo in una curva ed era finito sull’asfalto assieme al passeggero che trasportava.

Poco dopo una motociclista italiana, sorpresa dal trovarsi una moto sull’asfalto subito dopo una curva, per tentare di evitarla è andata a sbattere contro un’auto che stava sopraggiungendo nell’altro senso di marcia.

I due motociclisti, feriti non in modo grave, sono stati trasferiti all’ospedale Pasteur a Nizza, come riporta “Nice Matin”.