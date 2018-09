Fabio Fognini per la quarta volta nel 2018 ha raggiunto la finale di un torneo Atp di tennis. Al “Chengdu Open”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.070.040 dollari sul cemento di Chengdu, in Cina, Fognini in semifinqle ha sconfitto in rimonta per 6-7(5) 6-0 6-3, in un’ora e 49 minuti di gioco, Taylor Fritz, 20enne californiano. Domani Fognini sfiderà l’australiano Bernard Tomic (123) che in semifinale ha battuto per 6-4, 6-4 il portoghese Joao Sousa (50).