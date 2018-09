La Sanremese si prepara per l’affascinante derby di domani sul campo del Savona.

Il tecnico Alessandro Lupo ha a disposizione tutti gli effettivi della rosa e, alla vigilia del delicato confronto con il Savona, dichiara: “Andiamo per giocare a viso aperto, loro giocano bene a calcio. Sarà una partita contro una squadra che in un certo senso ci assomiglia, sarà una gara al 50-50. Se loro hanno vinto le prime due è perché hanno dei valori, in questo campionato non ci sono partite facili. Noi stiamo bene, siamo pronti per un match tra i più importanti dell’anno soprattutto per i nostri tifosi, anche se per il momento non sarà determinante. Quella contro il Savona è una gara a sé. Confido molto in Molino che giocherà la sua prima in campionato ed è carico, viste le premesse potrebbe essere un’arma importante”.

Il Savona naviga in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo due giornate ed è reduce dalla vittoria esterna di domenica scorsa (2-1) sul campo della Pro Dronero.

La Sanremese ricorda ai tifosi biancoazzurri che i biglietti per il settore ospiti del “Bacigalupo” saranno in vendita fino alle 19 di oggi presso la segreteria all’interno dello stadio “Comunale”.