Vincenzo Mercurio, 54enne che ha ucciso in via Fratti a Sanremo il medico legale Giovanni Palumbo, è accusato di omicidio volontario aggravato. Le aggravanti della premeditazione e accanimento sarebbero anche confermate dallo striscione che Mercurio realizzò quando per protesta si incatenò al Municipio di Ventimiglia: “Chiedo alle autorità giudiziarie ed istituzionali l’aiuto a non farmi giustizia da solo. Le provocazioni sono ormai diventate asfissianti da parte di medici, avvocati e medico legale”. Il procedimento giudiziario sarà vincolato probabilmente ad una perizia psichiatrica, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.