Entro fine anno o a inizio 2019 aprirà l’emporio solidale al Palafiori di Sanremo. Tramite il progetto del Centro ascolto Caritas saranno aiutate le famiglie più povere. In un primo tempo l’emporio metterà a disposizione soprattutto prodotti alimentari, poi saranno aggiunti pannolini per i bimbi, cartoleria per la scuola e giocattoli. La merce non sarà venduta in cambio di soldi, ma potrà essere acquistata con una tessera a punti concessa in base a graduatorie stilate dai Servizi Sociali, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.