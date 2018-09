Il Teatro Ariston di Sanremo ha svelato il programma autunnale e invernale, che inizierà il 18 ottobre, con l’edizione 2018 del “Premio Tenco”. Beppe Grillo è atteso il 3 novembre con lo spettacolo “Ora dormo!”. Iva Zanicchi sarà all’Ariston il 10 novembre con “Una vita da zingara”. Mario Biondi l’8 dicembre presenterà il suo nuovo progetto artistico. L’ultimo appuntamento del 2018 è il 22 dicembre, con “Personaggi”, nuovo spettacolo di Antonio Albanese. Infine il 23 aprile 2019 è in programma il nuovo spettacolo di Angelo Pintus “Destinati all’estinzione”, come anticipa Daniela Borghi su “La Stampa”.

