A Mentone, in Costa Azzurra, un uomo di 76 anni è morto dopo essere precipitato con la propria Citroën AX nelle acque del vecchio porto, nei pressi della sede della Capitaneria.

I sommozzatori, nella serata di venerdì, hanno estratto dall’abitacolo l’uomo a cui poco dopo è stato praticato il massaggio cardiaco, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati vani.

Gli inquirenti del Commissariato di Mentone, anche visionando le immagini della videosorveglianza, stanno indagando per fare piena luce su questo dramma, come riporta “Nice Matin”.