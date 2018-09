AquaFitness protagonista della domenica targata Rari Nantes Imperia: la mattina del 30 settembre, a partire dalle 10.30, alla Cascione arrivano le Masterclass gratuite di AquaGym ed AquaLates.

Dalle 10.30 sarà Cristina a condurre la lezione di AquaGym in acqua alta.

La staffetta continuerà alle 11 con Sara che, ci farà scoprire l’AquaLates. Si tratta di un nuova disciplina introdotta nel palinsesto Rari. Composta da alcuni elementi di AquaGym e altri di Pilates in acqua bassa, che spiegano anche la crasi fonetica ‘AQUA-LATES’.

Alle 11.30 è il turno di Sofia che condurrà la lezione di AquaGym, sempre in acqua bassa.

Da mezzogiorno, per tutte le partecipanti dell’ HAPPY SUNDAY, la Rari servirà un piccolo aperitivo.

Non solo, la Rari ha pensato anche agli sconti: se domenica sottoscrivi un abbonamento mensile Fitness o il ’10 Ingressi-Fitness’, avrai il 10% di sconto!

E c’è una novità anche per le mamme ed i papà del nostro settore agonistico: dal 1° ottobre al 31 dicembre potranno iscriversi ai Corsi Fitness usufruendo di uno sconto di 10 € sul Mensile o sull’abbonamento da 10 Ingressi.