Ecco la lista dei giocatori convocati dal tecnico neroazzurro Pietro Buttu per l’incontro casalingo tra Imperia-Angelo Baiardo in programma per domenica 30 alle ore 15:30.

Portieri:

Trucco, Sadiku

Difensori:

Di Lauro, Fazio, Laera, Pinna

Centrocampisti:

Ambrosini, Manini, Faedo, Risso, Costantini, Figone, Giglio, Roda, Tahiri, Cosenza

Attaccanti:

Castagna, Moscatelli, Mehmetaj, Chariq

Ecco quali sono i giocatori convocati dall’allenatore Casella per il secondo turno del campionato Juniores Eccellenza tra Varazze-Imperia in programma oggi pomeriggio.

Baroni, Bordero, La Porta, Comiotto, Cosenza, Di Cianni, Fatnassi, Negro, Manitto, Meda M., Zanchi, Pellegrino, Pellicione, Semeria, Savona, Zeka, Berisha, Correale.