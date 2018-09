A Bordighera un Chihuahua e un Russian Toy sono stati uccisi con un bastone chiodato da persone forse infastidite dal continuo abbaiare degli animali che vivevano in un piccolo allevamento casalingo sopra il centro storico. “Il primo cane è stato ammazzato il 9 settembre, il secondo, il 25 settembre. Ero uscita per sbrigare delle commissioni e quando sono tornata li ho trovati morti – dice Martina, titolare dell’allevamento, all’Ansa – Hanno afferrato un pezzo di legno che fa parte di un mobile con il quale si sono avventati contro i due cagnolini”.

