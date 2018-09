Oggi la squadra 6A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure è intervenuta per soccorre una persona in zona impervia presso Colle San Giacomo, Carbuta. Un biker norvegese che per cause da accertare è caduto a terra ferendosi. E’ stato necessario anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 65 che ha permesso il recupero e il trasporto in ospedale dell’infortunato. Sul posto la squadra ha prima spinalizzato il malcapitato sulla Barella Spinale. Dopo averlo immobilizzato si è proceduto al recupero da parte dell’elicottero dei Vigili del Fuoco.