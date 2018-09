Vincenzo Mercurio, fermato dai carabinieri per l’omicidio di Giovanni Palumbo, il medico legale accoltellato ieri pomeriggio nel suo studio di Sanremo, non ha risposto alle domande del pm Luca Scorza Azzarà. L’uomo è difeso dall’avvocato Marco Noto che lo incontrerà oggi in carcere. Avrebbe agito per vendetta nei confronti del medico legale, a cui si era rivolto per una perizia dopo aver perso la vista da un occhio. “Mi hai rovinato” ha urlato facendo irruzione nello studio medico. Mercurio nel marzo 2014 aggredì a Ventimiglia l’oculista che, a suo dire, gli aveva causato la perdita della vista. Fu arrestato e condannato a 1 anno e mezzo.