Nella foto: Vasco Merciadri, Gioia Lolli e Kipewa

Restare nella neve o nell’acqua ghiacciata mezz’ora e più. Grazie a un particolare tipo di meditazione. Bolt vegetariano e Messi vegano. Sono alcune delle curiosità emerse nell’incontro di ieri all’Hotel Nazionale promosso dall’associazione I Colori della Gioia. Sono intervenuti il sanremese Kipewa e il toscano Vasco Merciadri, figura nota in tutta Italia anche spesso in tv nazionali e regionali. Quest’ultimo si soffermato sul tema ‘Yoga, etica e alimentazione’. ‘La salute – ha detto – non è l’assenza di malattie ma è uno stato di benessere fisico, emozionale e sociale’. E ha ricordato aneddoti divertenti. Così, facendo pronto soccorso, gli capitò una persona con un problema all’occhio, lo inviò all’oculista che gli prescrisse un farmaco che creò al paziente un problema allo stomaco. Quando si rivolse al collega spiegandogli che avrebbe dovuto sincerarsi delle possibili conseguenze del farmaco, si sentì rispondere: ‘Ma io curo l’occhio’. Vasco ribatté: ‘Non c’era un occhio da solo, ma un occhio attaccato a un corpo’. Merciadri ha ribadito la concezione olistica. Dopo aver enunciato principi e origini dello yoga (‘è astinenza dalla menzogna, invidia e violenza), si è soffermato sul Buddha, su come sia stato rappresentato grasso poiché si riteneva che l’intelligenza si trovasse nella pancia (e lui ne aveva tanta). Interessanti i passaggi su sciamanesimo e animismo con la convinzione che vi fosse un’anima nelle cose e negli animali. Quando l’uomo pensò di cibarsi di animali pensando così di acquisirne le qualità, ha iniziato a danneggiarsi. Ha ricordato pure cannibalismo e necrofagia. Oggi, sempre secondo il relatore, una persona su due soffre di disturbi cardiocircolatori, o diabete, obesità o ipertensione. Tutta colpa dell’alimentazione. Merciadri ha puntato il dito sulla caseina (contenuta nel latte e nel formaggio) e sulle uova (‘contengono il colesterolo di otto bistecche di maiale’).Insomma, a suo dire occorrerebbe cibarsi solo di frutta, verdura, cereali integrali, legumi. Divertenti anche le testimonianze su sue partecipazioni in tv a partire da Uno Mattina: ‘Posso esprimermi al meglio solo quando ci sono dirette. Lì sì che posso fare casino. Nelle registrate invece ci sono troppi condizionamenti’.

Poi due rivelazioni: Usain Bolt (uno dei più grandi atleti di tutti i tempi) si nutre essenzialmente di banane e mele; Messi (con Cristiano Ronaldo l’attuale miglior calciatore al mondo) è vegano. Kipewa (Gabriele Di Costanzo), conosciuto come pittore, è un cultore dello yoga. E della meditazione del freddo. Ha mostrato filmati mentre, in costume da bagno, se ne va tranquillamente a spasso fra neve e ghiacciai come se fosse su una spiaggia. Poi si immerge in un laghetto, ovviamente gelido, per restarci a lungo. Miracolo? ‘Solo una questione mentale, non fisica – la spiegazione di Kipewa -. Siamo fatti in gran parte di acqua e attraverso una speciale meditazione che porta a immedesimarsi con l’acqua si acquista calore. Le parti più calde diventano le mani e i piedi. Il contrario di quanto avviene normalmente in situazioni di freddo. Dopo cinque minuti dovrei andare in ipotermia. Invece resto in acqua anche mezz’ora o anche quaranta minuti’.

Kipewa ha inoltre spiegato il suo singolarissimo modo per fronteggiare (e respingere) il raffreddore non appena se ne manifestano le avvisaglie. Al termine, mega-buffet vegano, offerto ai presenti da una elegantissima e frizzante Gioia Lolli, al roof del Nazionale, allietato dalla musica e le canzoni di Davide Ferrari.