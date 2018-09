I Carabinieri di Sanremo, in una conferenza alla presenza del tenente colonnello Pier Enrico Burri e del capitano Mario Boccucci, hanno ricostruito la morte del medico legale Giovanni Palumbo, 61enne aggredito nel proprio studio medico a Sanremo. E’ stato ucciso con 17 coltellate, 6 delle quali mortali alla giugulare. Vincenzo Mercurio, 54 anni, ex commerciante ambulante ventimigliese, avrebbe aggredito il medico per una perizia medico legale utile a una richiesta di pensione di invalidità avanzata da Mercurio, dovuta alla perdita della vista da un occhio, a suo dire per un errore medico. Mercurio avrebbe usato un coltello a serramanico e sarebbe andato via dallo studio con le mani ancora sporche di sangue. Lo stesso Mercurio si è ferito con una coltellata ad una gamba.