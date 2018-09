A Sanremo in via Nino Bixio un algerino si è scontrato con un’auto mentre stava scappando dai Carabinieri dopo avere percorso circa 2 chilometri contromano su una moto che guidava senza patente. Nell’ultimo mese all’algerino erano già stati sequestrati tre mezzi. Il giovane ha riportato lievi escoriazioni ed è stato portato all’ospedale Borea.

