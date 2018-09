Mentre è in fase di preparazione la nuova convenzione per l’attività crocieristica a Sanremo, per domenica 30 settembre è previsto il ritorno della SEADREAM 1, già presente in rada lo scorso mese di agosto.

Nave di dimensioni minori che rappresenta il target privilegiato di questa stagione crocieristica ormai al termine e che ha visto l’Amministrazione matuziana puntare più sulla qualità che sulla quantità con navi più piccole e una tipologia di viaggiatori di livello più alto.

Il Consigliere comunale incaricato per le crociere, Federico Carion, conferma anche le due date “aggiunte” per il prossimo mese di ottobre:

– il 16 ottobre alle 8 è previsto l’arrivo della SERENISSIMA, imbarcazione di 87 metri e circa 100 passeggeri

– il 20 ottobre alle 7, invece, in rada ci sarà la SAGA PEARL II, con circa 400 ospiti.

Si conferma così il trend positivo della nostra città come meta del turismo di crociera.