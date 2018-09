– Poste Italiane è sempre più vicina agli over 60 e sempre più attenta alle loro esigenze. Anche quest’anno, in occasione della Festa dei Nonni, Poste lancia il Programma Senior: un pacchetto di servizi finanziari e di risparmio, assicurativi, di telefonia, di spedizione e consegna, soluzioni ideali studiate su misura per la specifica clientela. Il Programma Senior sarà attivo per l’intero mese di ottobre e potrà essere sottoscritto in tutti gli 89 Uffici Postali di Imperia e provincia.

La selezione di prodotti e servizi comprende due polizze assicurative: Posteprotezione Infortuni Senior Più e Poste Amici a 4 zampe. La polizza infortuni prevede lo sconto del 15% sul primo anno di premio e garantisce anche un servizio di assistenza sanitaria domiciliare oltre all’indennizzo fisso e forfettario in base all’infortunio subito. L’assicurazione sulla salute degli amici inseparabili e più fidati viene offerta con uno sconto del 10% sul primo anno di premio, se la polizza viene sottoscritta contestualmente ad Infortuni Senior Più.

Il pacchetto finanziario propone condizioni vantaggiose per il prestito Quinto Bancoposta Pensionati, la promozione sul canone del primo anno della carta Postepay Evolution, ribadisce inoltre i vantaggi del conto corrente Bancoposta, del programma di Sconti Bancoposta e di una scelta di investimento sicuro nei Buoni Fruttiferi Postali e Libretti Postali.

Anche l’offerta telefonica risponde alle esigenze dei clienti che hanno 60 anni o più, con la tariffa mobile Creami Extra, che include credito illimitato per chiamate e sms e 3 GB di traffico dati ad un costo mensile di 7 euro. Risparmio anche sul costo mensile di Postemobile Casa, gratuiti invece i costi di attivazione, consegna e installazione del telefono.

Non manca neanche la soluzione per le consegne, con le confezioni preaffrancate per inviare oggetti e documenti in modo semplice e comodo in Italia, nei Paesi dell’Unione Europea e negli Stati Uniti.

In occasione della Festa nazionale dei Nonni, in programma il prossimo 2 ottobre, Poste Italiane realizzerà una cartolina filatelica con la grafica del Programma Senior e uno speciale annullo filatelico che sarà disponibile negli uffici postali di Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Venezia, Foggia, Trento e Sesto San Giovanni.