Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma in una nota:

“Il governo intervenga. Matteo Salvini se ne occupi. La morte di Giovanni Palumbo, il medico legale ucciso barbaramente da un paziente ieri a Sanremo, dimostra quanto sia urgente agire sul fronte della sicurezza. Non è tollerabile quanto avvenuto nella città dei fiori contro un professionista e un uomo perbene. Le leggi sull’inasprimento delle pene per chi aggredisce un operatore sanitario, ve ne sono tra le altre una proposta dalla senatrice Maria Rizzotti di Forza Italia e una del ministro Giulia Grillo, vengano subito calendarizzate dal Parlamento. Non sarà di certo la panacea di tutti i mali ma, almeno, rappresenta un deterrente contro queste forme estreme di violenza nei confronti di chi tutela la nostra salute”.